شكرا لقرائتكم خبر عن منذ يونيو الماضي...تعطل طائرتين من أربع تحتجزها جماعة الحوثي في صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر خاصة في اليمنية : أن الطائرتين المتعطلتين هما من طراز إيرباص A330 وإيرباص A320، وقالت أن جماعة الحوثي لا تبدي اهتمامًا بإصلاحهما بسبب التكلفة المالية المرتفعة،
خصوصًا أن فرع الشركة في صنعاء، الذي يخضع لسيطرة الجماعة، لا يرى حاجة ماسة لتشغيلهما حاليًا، إذ تواصل الطائرتان المتبقيتان تغطية الرحلات المحدودة من صنعاء. الحوثيون كانوا قد احتجزوا في يونيو 2024 ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية بعد عودتها من جدة إلى صنعاء وعلى متنها حجاج
وذلك بعد أشهر من استيلائهم على طائرة أخرى، ليصبح إجمالي الطائرات المحتجزة أربع طائرات.
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