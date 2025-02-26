شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تتهم مسؤول حكومي بالنصب والاحتيال في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صدرت نيابة استئناف جنوب عدن توجيهات لوكيل نيابة صيرة بشان قضية متهم فيها مدير الاستثمار بالنقل البري صابر صبيرة.

وبحسب الوثيقة فان صابر متهم بانتهاك حرمة عقار وبالنصب والاحتيال

واشارت الوثيقة الموجهة لوكيل نيابة صيرة بالتصرف بالواقعة بحسب الاختصاص.

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