شكرا لقرائتكم خبر عن العمالقة:لا خير في من قام بهذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد مدير المركز الإعلامي بألوية العمالقة الجنوبية أصيل السقلدي انه لا خير في من باع وطنه وتخلى عن بلده وأهله

وقال السقلدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏لا خير في من باع وطنه وتخلى عن بلده وأهله خاصة وأن كان المشتري إيران فالحوثي فعل ذلك العيب كله وباع نفسه لإيران متخليا عن يمنيته وعروبته

وتابع بالقول:وكان ذلك سبب لتخليه عن إنسانيته وضميره أذ ارتكب بعدها شتى أنواع الجرائم والقتل والبطش والإرهاب بحق الشعب اليمني