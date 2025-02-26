شكرا لقرائتكم خبر عن حديث جنوبي عن امتلاك هؤلاء ترسانة متطورة من الصواريخ والمسيرات ومختلف الأسلحة (صدمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف لاكاديمي والصحفي الموالِ للانتقالي صلاح بن لغبر عن امتلاك الحوثيون ترسانة متطورة من الصواريخ والمسيرات وأدوات الحرب الحديثة



وقال لن لغبر في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس الليلة:

‏يوجد خلل استراتيجي واضح وخطير في ميزان الردع بين الأطراف في حرب اليمن

حيث يمتلك الحوثيون ترسانة متطورة من الصواريخ والمسيرات وأدوات الحرب الحديثة، مدعومين بتكنولوجيا تصنيع محلية تُوفَّر عبر إيران وجهات أخرى.

وتابع بالقول:

في المقابل، يفتقر الجنوبيون إلى منظومة تسليح ردعية موازية، مما يضعهم في موقف غير متكافئ عسكريا وأمنيا، وهو اختلال جوهري ينبغي التعامل معه بجدية واستراتيجية واضحة، وهو يتضح من خلال فرض الحوثيين وقف نشاط موانيء النفط منذ 3 أعوام بقوة السلاح.

وهنا يبرز التساؤل: إلى متى سيظل هذا الاختلال قائماً؟ وإن كانت هناك محظورات سياسية يراعيها الحلفاء، فهل يمكن أن تظل هذه المحظورات عائقًا مطلقًا أمام الجنوب للحصول على أدوات دفاع مشروعة؟

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واردف بالقول:

إن تفهّم الجنوبيين لحسابات حلفائهم لا ينبغي أن يُقابل بتجاهل حاجتهم لبناء شراكات استراتيجية متوازنة، خاصة في ظل دورهم الفاعل في التحالف العربي وفي مكافحة الإرهاب، وهو دور يمنحهم مساحة طبيعية للبحث عن اعتراف سياسي ودعم عسكري يعزز أمنهم واستقرارهم، دون المساس بالعلاقات الاستراتيجية مع محيطهم.

واختتم بالقول:

أليس هذا حقًا مشروعًا وضرورة استراتيجية تفرضها معادلات الواقع؟