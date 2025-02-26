شكرا لقرائتكم خبر عن ضد مرض خطير يهدّد فهو 38% من نساء العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شف تقريرٌ جديدٌ صادرٌ عن الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC)، وهي فرعٌ متخصصٌ من منظمة الصحة العالمية (WHO)، أن حالات سرطان الثدي ستزداد عالمياً بنسبة 38 في المئة بحلول عام 2050، مع توقع ارتفاع الوفيات السنوية الناجمة عن المرض بنسبة 68 في المئة. ووفقاً للنتائج التي نُشرت في مجلة "Nature Medicine"، أمس الإثنين، فإنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسيشهد العالم 3.2 مليون حالة إصابة جديدة بسرطان الثدي، و1.1 مليون حالة وفاة مرتبطة به سنوياً بحلول منتصف القرن. وسيكون العبء الأكبر على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تظل إمكانية الوصول إلى الفحص المبكّر والعلاج والرعاية محدودة. وقالت الدكتورة جوان كيم؛ العالمة في الوكالة الدولية لبحوث السرطان وأحد المشاركين في إعداد التقرير: ""كل دقيقة، يتم تشخيص أربع نساء بسرطان الثدي في جميع أنحاء العالم، وتموت امرأة واحدة بسبب المرض، وهذه الإحصائيات تزداد سوءاً". وأضافت، أن "البلدان يمكنها تخفيف أو عكس هذه الاتجاهات من خلال تبني سياسات الوقاية الأولية، مثل توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من الأمراض غير المعدية، والاستثمار في الفحص المبكّر والعلاج".

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