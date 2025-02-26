شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يفاجئ الجميع ويكشف عن خيارات مفاجئة لأمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في استمرار لخطاب التهديد والاستفزاز، أطلق أحد قيادات جماعة الحوثي في اليمن تصريحات عدائية ضد السعودية وأمريكا، متوعدًا بـ"خيارات عسكرية غير مسبوقة" في حال نشوب حرب جديدة على صنعاء.

وجاءت هذه التهديدات على لسان عبدالله النعمي، أحد أعضاء المكتب السياسي للجماعة، في تدوينة نشرها على إكس، قال فيها: "سيجتمعون على حربنا، نعم. سيتعاونون على حصارنا، نعم. سيترافق مع ذلك زحف بري للمرتزقة، نعم، وسيواكب ذلك غطاء جوي".

وأضاف النعمي بأسلوب يفتقر إلى الواقعية: "نعلم كل ذلك ونحتمل ما هو أسوأ منه. لكن هل يعلمون ما هي خياراتنا؟ لا.. هل يدركون سر قوتنا؟ لا.. إذن دعوهم فليجربوا".

ولم يكتفِ القيادي الحوثي بهذه التهديدات، بل لجأ إلى مهاجمة الولايات المتحدة بعبارات غير مسؤولة، مدعيًا أن "أمريكا أعجز وأجبن من أن تخوض حربًا على اليمن دون دعم حلفائها العرب"، وزاعمًا أن "الأسطول الأمريكي فرّ من البحر الأحمر وهو يجر أذيال الهزيمة".

هذه التصريحات تأتي في وقت تسعى فيه الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في اليمن، في ظل استمرار تعنت جماعة الحوثي ورفضها للحلول السلمية، مما يؤكد إصرارها على تبني نهج التصعيد بدلاً من السعي لإنهاء معاناة الشعب اليمني.