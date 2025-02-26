شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لمرضى القلب في رمضان.. تعرَّف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د المجلس الصحي السعودي أهمية التهيئة الصحية لمرضى القلب قبل حلول شهر رمضان، من خلال اتباع إرشادات طبية، تساهم في الحفاظ على صحة القلب أثناء الصيام. وشدَّد المجلس عبر المركز الوطني للقلب على ضرورة استشارة الطبيب المُعالِج قبل دخول رمضان؛ لضبط الخطة العلاجية بما يتناسب مع الصيام. كما أوصى بـتقسيم الوجبات خلال فترة المساء إلى كميات قليلة ومتنوعة، مع تناوُل أطعمة قليلة الدهون والأملاح، والإكثار من الخضراوات والفواكه؛ لتعزيز صحة القلب. وأشار المجلس إلى أن ممارسة المشي لمدة 20-30 دقيقة يوميًّا تساهم في تحسين صحة القلب والدورة الدموية، داعيًا المرضى إلى الالتزام بالتوجيهات الطبية؛ لضمان صيام آمن خلال الشهر الفضيل

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