شكرا لقرائتكم خبر عن اسرائيل تعلن قصف مواقع جنوب العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن-~ متابعات:

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الغارات الجوية التي نفذها الطيران الإسرائيلي في جنوب سوريا استهدفت مقرات قيادة ومواقع تحتوي على وسائل قتالية، مؤكدًا أن هذه العمليات جاءت ردًا على التهديدات التي تشكلها القوات المنتشرة في المنطقة.

وأوضح أدرعي، في منشور على منصة إكس، أن وجود وسائل قتالية وقوات عسكرية في جنوب العاصمة السورية دمشق يمثل تهديدًا لمواطني إسرائيل، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته لمنع أي خطر يهدد أمن البلاد.

واضاف ان الطيران الإسرائيلي قصف ايضا مواقع تابعة لحزب الله تم رصدهم عناصر داخل موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله في منطقة البقاع.