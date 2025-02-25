شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة... الكشف عن فصيل عسكري تابع للشرعية وولاؤه للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت قوات دفاع شبوة عن اعترافات لثلاثة من عناصر خلية حوثية، أكدت وقوف مليشيا الحوثي الإرهابية وراء ما سُميت بـ "حركة أحرار شبوة". هذه الحركة تهدف إلى إثارة الفوضى في المحافظة والتحريض ضد الشرعية والتحالف العربي.

وفقًا للاعترافات، كان القيادي الحوثي أبو جبران هو الذي قاد هذه الخطة، والتي تهدف إلى توجيه ضربة للشرعية والتحالف في شبوة. كما كشفت الاعترافات عن تورط عدد من المشائخ في المحافظة في هذه الخطة، والذين تم تجنيدهم من قبل مليشيا الحوثي.

وأوضحت قوات دفاع شبوة أن الخلية كانت مكلفة بمهام مختلفة، بما في ذلك تفجير أنبوب النفط في منطقة مفرق الصعيد، ونشر منشورات تحريضية مكثفة في منصة ضد السلطة المحلية والتحالف. هذه الخطة تهدف إلى إثارة الفوضى في المحافظة وتحريض السكان ضد الشرعية والتحالف."