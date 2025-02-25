شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تعتقل رئيس المؤتمر الشعبي العام ..."لن تصدق السبب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت مليشيا الحوثي الإرهابية رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة إب، وسط اليمن، في إطار استهدافها الممنهج لقيادات وكوادر الحزب.

وأفادت مصادر قبلية لوكالة خبر، بأن مليشيا الحوثي، المدعومة إيرانياً، احتجزت الشيخ عقيل فاضل، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة إب، في سجن إدارة أمن المحافظة، دون أي مسوغ قانوني.

وأكدت المصادر أن هذا الإجراء يأتي ضمن حملة التضييق التي تستهدف قيادات وكوادر الحزب، خصوصاً الشخصيات التي تحظى بشعبية واسعة في أوساط المجتمع، حيث تلجأ المليشيا إلى ذرائع واهية لتبرير استهدافها.

وزعمت مليشيا الحوثي أن احتجاز رئيس فرع المؤتمر جاء على خلفية نزاع قبلي بين أفراد من قبيلته وآخرين من آل النجار في مخلاف العود بمديرية النادرة، وهو النزاع الذي تطور إلى اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل المواطن علي مثنى النجار.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا الحوثية كان ينبغي عليها القبض على المتورطين في إطلاق النار من الطرفين والفصل في القضية المنظورة لدى المحكمة منذ نحو عامين، بدلاً من التنصل من مسؤولياتها واعتقال شخصيات سياسية.

وقالت المصادر إن الاشتباكات المسلحة اندلعت أثناء تشييع المواطن سيف علي يحيى فاضل في منطقة الحصن بقرية "سني"، التي يدّعي الطرفان ملكيتها، ما أدى إلى سقوط قتيل آخر.

وطالبت بسرعة الإفراج عن رئيس فرع المؤتمر، محملة المليشيا الحوثية مسؤولية الصلف الممنهج، واستهداف الشخصيات السياسية والقبلية.