شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور...المطار الغامض في خليج عدن أصبح الآن جاهزًا للعمل بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن المطار الموجود في جزيرة عبد الكوري في أرخبيل سقطرى باليمن قد أصبح جاهزًا للعمل بالكامل، وفقا لموقع «maritime-executive».

ووفق الموقع، التقط القمر الصناعي Sentinel 2 في 16 فبراير، صورة لطائرة نقل كبيرة على الطرف الشمالي من المدرج. ومن خلال الدقة المتاحة للمستخدمين العاديين، فإن تكوين الطائرة وطول جناحيها يتوافق مع طائرة النقل C-17.

تم استكمال الجزء "المفقود" من المدرج في نهايته الشمالية بالخرسانة، وأضيفت إليه علامات بيضاء مطابقة لتلك الموجودة في بقية المدرج.

ويبدو أن هذا الجزء من المدرج قد تم تشييده بالخرسانة لتحمل وزن الطائرات الثقيلة مثل C-17 عند هبوطها. أما استكمال المدرج بأكمله بخرسانة مماثلة لتحمل الأحمال الثقيلة، فقد كان سيشكل تحديًا لوجستيًا كبيرًا نظرًا لعدم توفر البنية التحتية للإنشاءات والمواد الخام (بما في ذلك المياه) على الجزيرة.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهد المطار زيارات منتظمة لطائرة أصغر ذات باع جناحين يقل عن 25 مترًا، حيث تتوقف لفترة قصيرة على ساحة وقوف الطائرات بالمطار. ولا يُعرف مكان تمركز هذه الطائرة بشكل دائم أو من أين يتم دعم الأنشطة التشغيلية الظاهرة على الجزيرة. وقد تحتاج البنية التحتية الجديدة إلى حامية عسكرية لحمايتها، والتي بدورها ستحتاج إلى إمدادات مستمرة.

يبدو أن إمدادات الأسلحة الإيرانية للحوثيين عبر الممرات البحرية شمال عبد الكوري قد استؤنفت – إذا كانت قد توقفت أصلاً. ففي 28 يناير، اعترضت سفينة خفر السواحل الأمريكي من فئة Sentinel، USCGC Clarence Sutphin Jr (WPC 1147)، مركبًا شراعيًا في بحر العرب، وعلى متنه شحنة من مكونات الصواريخ الباليستية والطائرات البحرية المسيرة، بالإضافة إلى معدات اتصالات عسكرية وشبكية، وأجزاء من قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات. ومن خلال تحليل المواد المصادرة على المركب الشراعي، يبدو أن الشحنة كانت متجهة إلى الحوثيين.

في 12 فبراير، اعترض خفر السواحل اليمني سفينة تحمل حاوية بطول 40 قدمًا كانت متجهة إلى ميناء الحديدة. وُجد بداخلها هياكل صواريخ كروز ومحركات نفاثة تُستخدم في صواريخ كروز والطائرات الانتحارية المسيرة، وطائرات استطلاع مسيرة، ورادارات بحرية، ونظام تشويش إلكتروني حديث، ونظام اتصالات لاسلكي متطور. وإذا كانت هناك أنشطة استطلاعية تُجرى من جزيرة عبد الكوري، فقد يساعد ذلك في المزيد من عمليات الاعتراض المشابهة.