شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات حاسمة تُصحح مسار مؤسسة أكاديمية بارزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن متابعات:

أقر مجلس جامعة عدن، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار منح درجة الماجستير للطالب عبدالرؤوف حسن زين السقاف، بعد ثبوت تطابق رسالته مع بحث تخرج آخر، وقرّر منع الطالب من التسجيل مستقبلاً في أي كلية تابعة للجامعة.

كما شمل القرار إيقاف المشرف العلمي د. علي أبوبكر حسين الزامكي عن الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية مستقبلاً، مع إحالته إلى التحقيق. بالإضافة إلى استبعاد المناقش الخارجي د. خالد محمد الجابري (من جامعة حضرموت) من لجان المناقشات والإشراف العلمي في جامعة عدن، ومنعه من مراجعة أبحاث الترقيات، بسبب تقصيره في أداء واجبه العلمي.

وجاءت هذه القرارات استنادًا إلى تقرير لجنة التحقيق التي أثبتت وجود تطابق تام بين بحث الطالب علي عبدالله مسعد الثوير ورسالة الطالب السقاف، في العنوان والمحتوى والأهداف والمراجع.

وتعود القضية إلى مطلع فبراير الجاري، عندما اكتشف الباحث الثوير أن رسالته العلمية التي حصل بموجبها على درجة الماجستير قد نُسبت إلى طالب آخر، مما دفعه لإثارة القضية والمطالبة بالتحقيق.

وقد أثار الأمر جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية حول أخلاقيات البحث العلمي وآليات الرقابة داخل جامعة عدن، حيث أكدت الجامعة التزامها بتطبيق معايير النزاهة الأكاديمية وتعزيز الشفافية والمساءلة في البحث العلمي لضمان جودة التعليم والحفاظ على سمعتها.