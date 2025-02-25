شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الاضرعي يصدر تنويه لا يصدق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الفنان اليمني الكبير، محمد الأضرعي، توضيح بشان برنامجه الرمضاني"علي غيري" الذي اعده العام الماضي على قناة اليمن الرسمية



وقال الاضرعي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

توضيح

جمهوري العزيز:

البرومو الذي نشرته قناة اليمن الفضائية هو من برنامجي ( على غيري ) الذي بثته القناة السنة الماضية وتنوي إعادة بثه هذه السنة

واختتم بالقول:

انتظروا جديدي في رمضان على قناة الجمهورية : كش ملك