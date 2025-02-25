شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الاضرعي يصدر تنويه لا يصدق والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أصدر الفنان اليمني الكبير، محمد الأضرعي، توضيح بشان برنامجه الرمضاني"علي غيري" الذي اعده العام الماضي على قناة اليمن الرسمية
وقال الاضرعي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
توضيح
جمهوري العزيز:
البرومو الذي نشرته قناة اليمن الفضائية هو من برنامجي ( على غيري ) الذي بثته القناة السنة الماضية وتنوي إعادة بثه هذه السنة
واختتم بالقول:
انتظروا جديدي في رمضان على قناة الجمهورية : كش ملك
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