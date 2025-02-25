شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم هام وعاجل صادر عن البنك المركزي في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم الثلاثاء، تعميم تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي.

ووفقا للتعميم، حدد البنك أسعار عملات النقد الأجنبي اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025م على النحو التالي:

ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني

دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني

دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.

ولفت إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي.

كما أهاب بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى يرجى الاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327).

التعميم:

أسعار الصرف في عدن

وفي عدن ومحافظات جنوب وشرق اليمن، تراجعت اليوم أسعار صرف العملات الأجنبية، وصل فيها سعر صرف الدولار 2295 ريالا للبيع، و2281 ريالا عند الشراء، بانخفاض خلال 24 ساعة بلغ 22 ريالا.

فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 600 ريال للبيع، و698 ريالا عند الشراء، بانخفاض بلغ 6 ريالات.

يشار إلى أن أسعار الصرف ارتفعت بشكل متصاعد في عدن منذ مطلع فبراير الجاري حتى الأسبوع الفائت بنحو 270 ريال في صرف الدولار، وأكثر من 50 ريالا في صرف الريال السعودي.

وحذر مراقبين من حالة عدم استقرار أسعار الصرف في ظل الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية على المواطنين بشكل مباشر.

وأرجع المراقبين ، أسباب هذا الانهيار لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين، فضلا عن قيام تكل الحكومة بطباعة أكثر من 5 ترليون و 320 مليار ريال يمني دون غطاء، ما أدى إلى تفاقم التضخم وتآكل قيمة العملة بشكل كبير.

