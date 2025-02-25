شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيين يفاجئون الجميع ويغيرون هذا الشيء في وزارة الداخلية "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفّذت الإدارة العامة لشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات في صنعاء، اليوم الثلاثاء، عرضًا أمنيًا بمناسبة تدشين خطتها الرمضانية والإعلان عن تغيير زيّها العسكري.

وشهد العرض حضور عدد من القيادات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، من بينهم نائب رئيس وزراء شؤون الدفاع والأمن في الحكومة غير المعترف بها، جلال الرويشان، ووزير الدفاع محمد العاطفي، ونائب وزير الداخلية عبدالمجيد المرتضى، إضافة إلى عدد من القيادات العسكرية والأمنية.

تضمن العرض استعراضًا لمهارات أمنية في مجال حماية الشخصيات واستخدام السلاح والفنون القتالية. كما ألقى الرويشان كلمة شدد فيها على أهمية الاستعداد لشهر رمضان، وربط ذلك بالجانب التعبوي والتوجيهي، مشيرًا إلى أن الجاهزية العسكرية والأمنية مستمرة.

من جانبه، أكد مدير إدارة حراسة المنشآت، أحمد البنوس، أن تغيير الزي العسكري لمنتسبي الإدارة يأتي في إطار تحسين مظهر رجال الأمن ورفع مستوى الجاهزية الأمنية.