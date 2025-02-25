شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة لكل اليمنيين قادمة من سلطنة عمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدخلت سلطنة عمان بسخاء لدعم اليمنيين بلا استثناء والتخفيف من معاناتهم الناجمة عن تداعيات الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي، عبر تقديم منحة جديدة، وهدية رمضانية، تمثلت في 100 قاطرة محملة بمساعدات غذائية، والاعلان عن دعم كبير للقطاع الصحي.

اعلن هذا الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية، بدر بن محمد علي الزعابي، لدى زيارته مستشفى الحميات في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، المشيد بتمويل صندوق الامم المتحدة. مؤكدا أن "الهيئة العمانية ستقدم كافة سبل الدعم للقطاع الصحي في المحافظة".

وأوضح أن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين سلطنة عمان ومحافظة المهرة بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين". وذلك على هامش مرافقة وفد الهيئة لشحنة مساعدات غذائية جديدة، مقدمة من الهيئة بتوجيهات من قيادة سلطنة عُمان.

من جانبه، صرح وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب، بدر كلشات، أن "الهيئة العُمانية للاعمال الخيرية وبتوجيهات قيادة السلطة، ارسلت أكثر من 100 قاطرة اغاثية تحمل أكثر من 28 ألف سلة غذائية، تكفي كل واحدة منها لأكثر من أسرتين، من كل احتياجات شهر رمضان".

وقال كلشات في تصريحه المنشور الاثنين (24 فبراير) على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا): "في كل عام، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تُثبت سلطنة عُمان مجددًا أنها عنوان العطاء الصادق، والدعم النابع من الأخوة والجوار، بلا منٍّ ولا أذى، بل بروح الكرم والإخلاص".

مضيفا: "لم تكن مساعدات عُمان لمحافظة المهرة وليدة أزمة أو ظرفٍ معين، بل هي نهجٌ ثابت وعطاءٌ مستمر، بدأ منذ سنوات طويلة وما زال يتجدد عامًا بعد عام". وأردف: "إن هذه القوافل الإغاثية ليست مجرد مساعدات غذائية، بل هي رسالة حب وإخاء من قيادة وشعب سلطنة عُمان".

وتابع قائلا: إن قوافل المساعدات العُمانية الجديدة التي وصلت الى الغيضة "تعكس قيم الجوار الحقيقي، وروح التكافل التي لم تغب عن المهرة يومًا. فعُمان، كما عهدناها، لا تنتظر شكرًا ولا ثناءً، بل تقدم الخير بطيب نفس، وبأيدٍ بيضاء طالما امتدت لإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج".

مختتما تصريحه بالتعبير عن الشكر لسلطنة عُمان الشقيقة وقيادتها الحكيمة، بقوله: "كل التحية والتقدير لسلطنة عُمان وقيادتها الحكيمة، وللهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، على هذا العطاء المستمر، والدعم الذي يصل إلى أهل المهرة في كل عام. دمتم ذخراً ونموذجاً للعطاء الصادق".