شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بأجواء باردة وهطول أمطار خفيفة على هذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة في عدد من المحافظات، وهطول أمطار خفيفة على السواحل الغربية، خلال الـ 24 ساعة المقبلة. ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران وصعدة مع إمكانية تكون الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء متفرقة من مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز ولحج. بينما قد تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء النهار مع احتمال تشكل السحب الركامية على أجزاء من المرتفعات الغربية في فترتي الظهيرة والمساء. ومن المحتمل أن تكون الأجواء غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة على السواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى، ومعتدلة إلى نشطة السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب. وفي المناطق الصحراوية قد تكون الأجواء مغبرة نسبياً، وسماء خالية من السحب، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال. ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والتقلبات في درجات الحرارة، وسائقي المركبات في المرتفعات والمنحدرات الجبلية من الضباب أو الشابورة المائية. كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي وباب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

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