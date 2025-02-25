​​​​​​​أنشيلوتي: تيباس لا يحترم ريال مدريد.. وهذا موقف مبابي

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عدن - ياسمين التهامي - د كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الشكوك المثارة حول جاهزية كيليان مبابي نجم الفريق، قبل مواجهة ريال سوسيداد، غدا الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا. وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "لقد غاب مبابي عن المران صباحا بسبب خلع أحد ضروسه، لكنه سيكون جاهزا للسفر معنا والمشاركة في المباراة". وانتقل المدرب الإيطالي للحديث عن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "ليجا" الذي وصف ريال مدريد بأنه أكثر نادٍ يبكي في العالم، قائلا "تيباس يتحدث كثيرا عن ريال مدريد بطريقة لا تعكس أي احترام للنادي أو جماهيره، عليه أن يركز على أمور أخرى لإصلاح الكرة الإسبانية". وأضاف "لا أعرف مدى الخجل الذي يتحدث عنه تيباس بصفته مشجع لريال مدريد، فأي شخص يكون فخورا بالانتماء أو تشجيع هذا النادي". وتابع "عندما كنت مدربا لميلان كان جالياني رئيسا لرابطة الدوري الإيطالي ، لا مساس بهذه الشخصية، بالنسبة لي جالياني أفضل مدير في العالم". في سياق آخر، تحدث أنشيلوتي عن دوره في تجديد التعاقد مع النجم المخضرم لوكا مودريتش، قائلا "لن أتدخل، هذا شأن يخص إدارة النادي واللاعب، فالأساطير تقرر ما تريد، وبالتأكيد سيتم اتخاذ القرار الأفضل لجميع الأطراف، لقد حدث ذلك مع كروس وكارفاخال وناتشو وغيرهم". ورد المدير الفني الإيطالي على الانتقادات الموجهة له، بشأن تفضيل اللاعبين الكبار على الشباب، قائلا "النجوم القدامى يتحدثون يوميا، ولا يشعرون بالملل من ذلك، إنهم مثل الأجداد". وأتم أنشيلوتي تصريحاته "أتفهم أن البعض لا يريد رؤية وجهي كل يوم، ولكنني أعتبر نفسي شابا أو طفلا، يتمتع بحماس كبير، واكتسبت خبرات واسعة على مدار 40 عاما من العمل في مجال كرة القدم".

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