شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عدن تُلغي درجة علمية وتتخذ إجراءات تأديبية ضد مشرف ومناقش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مجلس جامعة عدن، في اجتماعه الدوري الثلاثاء (25 فبراير 2025م)، إلغاء منح درجة الماجستير للطالب عبدالرؤوف حسن زين السقاف، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد مشرفه العلمي د. علي أبوبكر الزامكي، والمناقش الخارجي د. خالد الجابري من جامعة حضرموت، بعد ثبوت تطابق بحثين علميين أشرف عليهما الزامكي، وفقًا لتقرير لجنة تحقيق رسمية.



كشف اجتماع مجلس الجامعة، برئاسة القائم بأعمال رئيسها د. عادل العبادي، عن نتائج تحقيقات شاملة في شكوى تخص بحثي تقدم بهما طالبان في برامج الماجستير. وأكد التقرير الصادر عن مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة وجود تطابقٍ كامل بين بحث الطالب علي عبدالله مسعد الثوير (كلية العلوم الإدارية)، ورسالة الماجستير المقدمة من عبدالرؤوف السقاف (كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية)، تحت إشراف د. علي الزامكي.

وأشار التقرير إلى تطابق البحثين في العنوان، متغيرات الدراسة، الأهداف، الإطار النظري، وحتى المراجع، ما دفع المجلس لإلغاء قرار منح السقاف درجة الماجستير الصادر في 11 فبراير 2025م، ومنعه من الالتحاق بأي برنامج دراسي مستقبلي بالجامعة.

كما قرر المجلس منع د. الزامكي من الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، وإحالته للتحقيق، إلى جانب إيقاف مشاركة المناقش الخارجي د. خالد الجابري في لجان المناقشات أو ترقيات أعضاء هيئة التدريس، بسبب تقصيره في مراجعة رسالة السقاف.



تأتي هذه الخطوة في إطار تشديد جامعة عدن على معايير النزاهة الأكاديمية، خاصة بعد تزايد الانتقادات حول ضعف آليات الرقابة على الأبحاث العلمية في عدد من الجامعات اليمنية. وتُعد هذه الحالة الأولى التي تُعلن فيها الجامعة إجراءات عقابية بهذا الحجم ضد مشرف ومناقش في قضية سرقة علمية.



من المتوقع أن تفتح هذه القضية نقاشًا واسعًا حول آليات ضمان جودة البحوث العلمية في اليمن، فيما أشار بيان الجامعة إلى أن القرارات تأتي "حفاظًا على مصداقية الدرجات العلمية". ولم يُحدد موعد نهائي لانتهاء التحقيقات مع د. الزامكي، التي قد تُسفر عن عقوبات إضافية وفقًا للوائح الأكاديمية.