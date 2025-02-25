شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات برشلونة تعبث بمستقبل فليك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة يخطط لتمديد عقد مدربه الألماني هانز فليك حتى صيف 2028، في ظل التطور الكبير الذي حدث لفريق الكرة. يشار إلى أن عقد فليك يمتد حتى عام 2026، ولكن النادي الكتالوني يريد تمديده لموسمين آخرين. وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد اتخذ برشلونة بالفعل الخطوات الأولى لهذا التجديد، ومع ذلك، هناك عامل واحد يمكن أن يؤثر على تلك الخطوةوأشارت الصحيفة، إلى أن هذا العامل هو انتخابات رئاسة برشلونة، المقرر لها في عام 2026. وأضافت الصحيفة، أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لا يريد اتخاذ أي قرارات تتجاوز الانتخابات، وبالتالي، فإن العقد الجديد للمدرب الألماني سيتضمن بندًا يجعل استمراره يعتمد على الرئيس المنتخب. وعلى الرغم من هذا الغموض الذي ينشأ بسبب الانتخابات، لا يزال لابورتا يريد الإعلان عن تجديد فليك في أقرب وقت ممكن. ولكن هناك عامل آخر يمكن أن يلعب دورًا في هذا الصدد، وهو وضع اللعب المالي النظيف لبرشلونة

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