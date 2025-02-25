شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مسلسل يمني على قناة خليجية في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

يُعرض المسلسل اليمني الجمّالية يوميًا خلال شهر رمضان على قناة العربي 2 "القطرية" وتطبيق العربي بلس في تمام الساعة 23:00 بتوقيت القدس، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لعرض دراما يمنية على قناة خليجية.

المسلسل من تأليف نور ناجي، وإخراج سيف الوافي، وإشراف د. وسيم القرشي، وإدارة إنتاج أسامة الصالحي، وإنتاج جناد ميديا. ويضم نخبة من نجوم الدراما اليمنية، مقدمًا قصة مشوّقة تحمل أبعادًا درامية واجتماعية مستوحاة من الواقع.

يُتوقع أن يحظى الجمّالية بمتابعة واسعة، خاصة مع تصاعد الاهتمام بالإنتاج الدرامي اليمني وإتاحة فرص عرضه على منصات إقليمية ودولية.