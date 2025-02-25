شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر رمضان...وزارة الخدمة المدنية تعلن مواعيد الدوام الرسمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميمًا رسميًا، يحمل الرقم (3) لسنة 2025، بشأن تنظيم أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، ليشمل كافة وحدات السلطة المركزية والمحلية.

وبحسب التعميم، فإن أوقات الدوام الرسمي ستبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، فيما سيتم تحديد مواعيد خاصة لبعض وحدات الخدمة العامة التي لا يتناسب عملها مع هذا التوقيت، بحيث يتم التنسيق مع الوزارة لتحديد التوقيت المناسب لبداية ونهاية الدوام لموظفيها، على ألا تقل عدد ساعات الدوام عن خمس ساعات يوميًا.

وأكد التعميم أن وزارة الخدمة المدنية ستنفذ حملات تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من التزام كافة وحدات الخدمة العامة بالمواعيد المحددة وفقًا لأحكام التعميم.

كما شدد على أهمية التزام الجهات المحلية والمركزية بتنفيذ التعديلات المطلوبة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة.

ودعت الوزارة جميع الوحدات الإدارية إلى الالتزام بالتوجيهات الجديدة، وإرسال تقارير دورية حول تنفيذ الدوام وفقًا للنماذج المحددة.