شكرا لقرائتكم خبر عن أول خطوات النجاح.. نصيحة لإدارة نادي النصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نصح الأمير تركي بن خالد بن فيصل، الرئيس السابق للاتحاد العربي وعضو شرف النصر السابق، إدارة العالمي، من خلال بناء استراتيجية قوية تمتد لسنوات قادمة وليس لفترة مؤقتة. وقال الأمير بن فيصل: “أتمنى وأتوقع من إدارة النصر العمل على وضع استراتيجية للموسم القادم تؤسّس منهج فني وإداري يستمر عدة مواسم تعمل على (المنظومة) ككل وعدم (تسطيحها) واختصارها في شخص أو لاعب أو مدرب (مثل ما جرت العادة). بينما أضاف: “كما أتمنى عدم (الالتفات) للأراء العاطفية التي (تبالغ) في ردة الفعل الايجابية والسلبية لفوز أو خسارة و تهدم مكتسبات (سنوات يعاني من هذه الفكر) أول خطوات النجاح. “أما بقية هذه الموسم فيجيب (التركيز) على الآسيوية، الفريق يملك من الإمكانيات التي تجعله مرشح قوي للبطولة متى ما تكاتفت الجهود. النصر يستاهل وعنده الإمكانيات التي تجعله يحقق تطلعات جمهوره

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