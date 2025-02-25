شكرا لبحثكم عن خبر وزير الزراعة والري والثروة السمكية يزور كاك بنك للاطلاع على اخر مستجدات البنك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

قام معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الأستاذ/ سالم السقطري، اليوم الثلاثاء بزيارة رسمية إلى بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك»، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة البنك وخططه المستقبلية في دعم القطاع الزراعي والسمكي.

وخلال الزيارة، التقى الوزير بقيادة البنك، حيث استمع إلى عرض شامل حول برامج البنك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك لتحسين الخدمات المالية المقدمة.

وأكد الوزير السقطري على أهمية دور «كاك بنك» في تعزيز التنمية من خلال تقديم التسهيلات المالية، مما يسهم في تحقيق ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه رحب القائم باعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التتفيذي لكاك بنك، الاستاذ حاشد الهمداني بزيارة الوزير، وأكد على التزام البنك بتطوير الخدمات المصرفية مشيرا إلى الخطط المستقبلية للبنك في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الدعم للمشاريع الإنتاجية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية، بهدف تطوير القطاع الزراعي والسمكي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية