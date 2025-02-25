شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثلثاء ...تغير مفاجئ باسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني "مباشر من محلات الصرافة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار صرف العملات، تحسنًا طفيفًا، أمام العملات الأجنبية، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، مقارنة بالأسابيع والأشهر الماضية.

وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في صنعاء وعدن، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025:

الصرف في عدن:

-الدولار الأمريكي: الشراء: 2277 البيع: 2298

-الريال السعودي: الشراء: 597 البيع: 601

الصرف في صنعاء:

-الدولار الأمريكي: الشراء: 535 البيع: 540

-الريال السعودي: الشراء: 138 البيع:140.5

