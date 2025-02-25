شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أنباء عن تعيين هؤلاء سفراء في سوريا وقطر وتركيا(تعرف عليهم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي البارز فتحي ابو النصر في منشور على حائطه بالفيسبوك ينشره موقع منبر الاخبار كما جاء:

انباء عن تعيين راجح بادي سفيرا لليمن في سوريا وتعيين محمد صالح طريق بدلا عنه في قطر وتعيين علي الشريف سفيرا لليمن لدى تركيا



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