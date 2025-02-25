شكرا لقرائتكم خبر عن استعد لرمضان...8 نصائح تجنبك رائحة النفس الكريهة أثناء الصيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد التساؤل عن كيفية تجنب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام. وقد أشار الدكتور أحمد صلاح، أخصائي طب الفم وزراعة الأسنان، إلى أن السبب الرئيسي لهذه الرائحة هو انخفاض إفراز اللعاب خلال ساعات الصيام.

أسباب رائحة النفس الكريهة أثناء الصيام

انخفاض إفراز اللعاب: يؤدي نقص اللعاب إلى جفاف الفم، مما يساعد على تراكم البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة.

اضطرابات الجهاز الهضمي: مثل ارتجاع المريء، الذي يسبب أيضًا جفاف الفم ويزيد من حدة الرائحة.

نصائح لتجنب رائحة النفس الكريهة أثناء الصيام

شرب الماء بوفرة: حافظ على ترطيب جسمك في الفترة ما بين الإفطار والسحور من خلال شرب كميات كبيرة من الماء، مما يساعد على تحفيز الغدد اللعابية ويمنع جفاف الفم.

تناول الأطعمة الغنية بالماء: مثل الخيار في وجبة السحور، لتعزيز الترطيب الداخلي.

تجنب بعض الأطعمة في السحور: مثل الأطعمة الحارة، المملحة، البصل والثوم، لأنها تزيد من فرص تكون رائحة كريهة.

تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين: مثل القهوة والشاي، لأن الكافيين يزيد من فقدان السوائل في الجسم ويؤدي إلى جفاف الفم.

استخدام الخيط الطبي: بعد تناول وجبتي الإفطار والسحور، لإزالة بقايا الطعام بين الأسنان.

تنظيف الأسنان قبل النوم: باستخدام الفرشاة والمعجون لضمان إزالة أي بقايا طعام قد تسبب الرائحة.

تنظيف اللسان جيدًا: لأن البكتيريا تتراكم بشكل رئيسي على سطح اللسان، مما يساهم في رائحة الفم الكريهة.

الإقلاع عن التدخين: حيث يعد التدخين من العوامل التي تؤدي إلى جفاف الفم وزيادة الرائحة الكريهة.

الخلاصة

لتجنب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام، يُنصح بالاهتمام بترطيب الجسم، العناية بنظافة الفم، والابتعاد عن بعض الأطعمة والمشروبات التي تساهم في الجفاف. باتباع هذه الإرشادات، يمكنك الحفاظ على فم منتعش وصحة جيدة طوال أيام الشهر المبارك.