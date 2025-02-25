شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حقيقة اغتيال مدير البنك المركزي "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علم موقع منبر الاخبار من مصادره الخاصة عن حقيقة مدير البنك المركزي فرع محافظة مأرب.

وقال المصدر لموقع منبر الاخبار اغتيال مدير البنك المركزي في مأرب جمال الكامل عار من الصحة.

ونوه أن مدير البنك المركزي فرع المحافظة بخير. وكانت أخبار انتشرت عن اغتيال جمال الكامل مدير فرع البنك المركزي في مأرب.

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