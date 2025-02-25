شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يفجر غضب جالطة سراي بسبب "العنصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هم جالطة سراي، المدرب البرتغالي لفنربخشة جوزيه مورينيو، بالإدلاء "بتصريحات عنصرية" عقب التعادل السلبي بين الغريمين التقليديين في إسطنبول الإثنين في المرحلة ال25 من الدوري التركي لكرة القدم. ولم يتضح على الفور ما هي التعليقات التي كان يشير إليها جالطة سراي، ولم يرد مورينيو علنا على هذا الاتهام. وفي تصريحات أدلى بها عقب التعادل، ورد أن المدرب البرتغالي قال إن المتواجدين على مقاعد بدلاء جالطة سراي كانوا "يقفزون مثل القردة". كما ورد أنه كرر انتقاداته للحكام الأتراك الذين غابوا عن هذه المواجهة الحساسة بين الغريمين، والتي أدارها الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، وذلك بعدما طالب الناديان بطاقم أجنبي وفق ما تم تداوله. وفي بيانه، أفاد جالطة سراي بأنه سيبدأ إجراءات جنائية ضد المدرب البرتغالي البالغ 62 عاما، قائلا: "منذ بداية مهامه الإدارية في تركيا، أصدر مدرب فنربختشة جوزيه مورينيو باستمرار تصريحات مهينة موجهة للشعب التركي". وتابع "اليوم، تصاعدت حدة تصريحاته من مجرد تعليقات غير أخلاقية لخطاب لا إنساني بشكل لا لبس فيه. وبالتالي نعلن رسميا نيتنا الشروع في إجراءات جنائية بشأن التصريحات العنصرية التي أدلى بها مورينيو. وبناء عليه سنقدم شكاوى رسمية للاتحادين الأوروبي، والدولي لكرة القدم". ولم يصدر أي تعليق فوري من فنربخشة الذي يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق 6 نقاط خلف جالطة سراي المتصدر. واستلم مورينيو مهمة الإشراف على فنربخشة الصيف المنصرم، وذلك بعد 3 مواسم مع روما قاد خلالها نادي العاصمة للقب مسابقة "كونفرنس ليج" عام 2022، ليضيفه إلى خزائنه التي تعج بالكؤوس. أخبار

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