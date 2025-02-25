شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماقاله...اعلامي عسكري يصدر تعليق ناري بشان عودة الزبيدي الى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي علي منصور مقراط على عودة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي إلى عدن بعد غياب تسعة أشهر على التوالي

وقال مقراط على المستوى الشخصي لم احمل لك اي حقد أو كراهية ولست من الجاحدين الذين ينكرون نضالك ودورك السابق . لكن ومن رفع السماء بلا عمد لوكنت مكانك لن اعود الى مدينة تركتها وتخليت عنها وعن ناسها عفواً عن شعب الجنوب كاملاً وهو يمر بوضع مأساوي لم يعرفه في تاريخه القديم والمعاصر ..

وتابع مقراط قائلاً : اليوم الأمور تكاد تسقط منكم أو بالاصح سقطت من زمام أي مبادرة انقاذ يحاول ترميمها المجلس الانتقالي واظن وبعض الظن إثم أنك شاهدت خروج الناس إلى الشوارع والى بعد وصولك في منصورة عدن ومودية أبين وماحملت من شعارات تهتف بها

واضاف الصحفي المعروف علي منصور مقراط : لم يتبقى معكم أخي المناضل اللواء عيدروس الزبيدي اليوم غير المدرعات والجنود وفتح السجون للضرب بيد من حديد كل الأصوات المطالبة بالخدمات لم يتبقى معكم غير ثلة من المنتفعين حولك وابواق من الاعلاميين والمطبلين المنافقين الذي لاتعرف وجوههم العرق والحياء والخجل.

يرحبون بك لزيارة عدن وسط ارتال من المدرعات والاطقم والجنود المدججين بالسلاح يوجهونه إلى الشعب لحمايتك وهذه الوسائل فشلت في كل تجاربها لا تراهن عليها . كان رؤوساء دولة الجنوب السابقين قحطان وسالمين وعلي ناصر محمد حفظه الله ورعاه واطال عمره لايرافقهم اثنين اطقم وهم يجوبون المحافظات الست بحرية ويسيرون وسط الشعب رافعين الرؤوس عاليي الهامات



النصيحة الوحيدة التي اوجها لك وأنا صحفي غلبان اسكن في بيت شعبي وحي شعبي فقير بعدن وامامي مكب القمامة أرى المواطنين يفتشونه للبحث عن بقايا طعام معفن يسدون به بطونهم الخاوية . النصيحة تقول إنها الفرصة الأخيرة امامك وعليك اما ان تنتزع حق الشعب وتصمد بجانبه حياة أو موت بشرف أو تعود من حيث اتيت ، ابدأ بمحاسبة وزراء الانتقالي الفاسدين وخلعهم ومحاسبة القيادات العسكرية والامنية والمحسوبين عليك الذين نهبوا الاراضي والجبايات وانتهكوا الحريات وقمع المواطنين وابدأ باصلاحات دون وصاية أو املاءات خارجية تخدير مؤقتة .



واعمل تغيير في قيادة الانتقالي وأفتح صفحة جديدة مع معارضيك الوطنيين الشرفاء في الداخل والخارج وابسط سلطة العدل أو المساواة في الظلم عدل . وحين نقتنع قد نأتيك طواعية دون دعوة ونقف الى جانبك .

هل تفعل ذلك؟ وتسارع انها الفرصة الأخيرة ارجو أن تصلك وتسمعها من معارض لسياسة الانتقالي وهي أفضل من المطبلين وحكاوي العجاجيز العاجزين وسلااااام