شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يهدد إيدرسون في ميركاتو الصيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارديولا وإيدرسون حدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خياره الأول لتعزيز حراسة مرمى الفريق بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الجاري. ويعتمد جوارديولا منذ سنوات على الحارس البرازيلي إيدرسون الذي تراجع مستواه مؤخرا. وذكرت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن إدارة السيتي وضعت ديوجو كوستا حارس مرمى بورتو ومنتخب البرتغال على رأس أولوياتها. وأضافت أن النادي الإنجليزي بدأ مفاوضات بالفعل تمهيدا للتعاقد مع الحارس البرتغالي الدولي في الصيف المقبل. ويعتمد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في المواسم الأخيرة بشكل كبير على الحارس البرازيلي إيدرسون، وبدرجة أقل ستيفان أورتيجا، ونادرا على الحارس المخضرم سكوت كارسون. أما ديوجو كوستا (25 عاما) فقد ربطته تقارير صحفية في أوقات سابقة بالانتقال إلى أندية أخرى مثل بايرن ميونخ، وبرشلونة خاصة بعد إصابة حارسه مارك أندريه تير شتيجن بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يهدد إيدرسون في ميركاتو الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.