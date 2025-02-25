شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط والرسوم...السعودية تفتح باب الزيارة العائلية لليمنيين المقيمين في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة جديدة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الروابط الأسرية وتسهيل حياة المقيمين، أعلنت السلطات السعودية عن فتح باب الزيارة العائلية لليمنيين المقيمين على أراضيها. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة لتقديم تسهيلات جديدة للمقيمين من مختلف الجنسيات، بما يعزز من استقرارهم الاجتماعي والنفسي.

ووفقًا للإعلان الرسمي، يمكن للمقيمين اليمنيين التقديم لاستقدام أقاربهم من الدرجة الأولى مثل الزوجة، الأبناء، والوالدين، وذلك عبر منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الروابط الأسرية وتسهيل التقاء العائلات التي فرقتها ظروف العمل أو الأوضاع السياسية في اليمن.

شروط ومتطلبات تأشيرة الزيارة العائلية لليمنيين

للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، يتعين على المقيمين اليمنيين الالتزام بمجموعة من الشروط المحددة التي أعلنتها السلطات السعودية. أولًا، يجب أن تكون إقامة المقيم سارية المفعول، بالإضافة إلى تقديم جوازات سفر صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر للزائرين. كما يتطلب الأمر إثبات صلة القرابة، حيث تقتصر التأشيرة على الأقارب من الدرجة الأولى فقط.

علاوة على ذلك، يجب تقديم نموذج طلب زيارة عائلية مختوم ومصدق من الغرفة التجارية، إلى جانب وثائق رسمية مثل شهادات الميلاد أو عقود الزواج الموثقة. كما يُطلب توفير صور شخصية حديثة وتأمين طبي يغطي مدة الإقامة داخل المملكة. وتؤكد السلطات أن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تنظيم العملية وتسهيلها للمقيمين والزائرين على حد سواء.

خطوات التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية

عملية التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية تتم بشكل إلكتروني بالكامل، مما يعكس التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في خدماتها الحكومية. على المقيمين اليمنيين زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية واختيار "طلب زيارة عائلية"، حيث يتعين عليهم إدخال جميع المعلومات المطلوبة باللغة العربية، بما يتوافق مع جوازات السفر.

بعد ملء النموذج، يجب طباعته وتصديقه من جهة العمل أو الغرفة التجارية، ودفع رسوم التأشيرة التي تبلغ 2000 ريال سعودي للفرد الواحد. كما يُنصح بمتابعة حالة الطلب باستخدام رقم الإقامة أو رقم الطلب عبر المنصة الإلكترونية. وتتيح المملكة تقديم الطلبات مرة كل ستة أشهر، مع ضرورة التقديم قبل موعد السفر بثلاثين يومًا على الأقل.

تمديد وتأشيرات الزيارة الجديدة

لمن يرغب في تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، توفر السلطات السعودية إمكانية القيام بذلك عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.

يجب أن يتبقى في صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل، وألا يكون قد مضى أكثر من ثلاثة أيام على انتهائها. كما يشترط أن يكون الزائر موجودًا داخل المملكة أثناء تقديم طلب التمديد.

وفي سياق متصل، أعلنت المملكة عن بعض التغييرات في نظام التأشيرات، حيث تم تعليق التأشيرات المتعددة الدخول بشكل مؤقت، مع الإبقاء على نظام التأشيرات الإلكترونية التي تتيح الإقامة لمدة 90 يومًا قابلة للتجديد.

هذه التعديلات تعكس حرص المملكة على تقديم خدمات مرنة تلبي احتياجات المقيمين والزائرين.

يُذكر أن السفارة اليمنية في الرياض أكدت استمرار جميع الإجراءات المتعلقة بتأشيرات الزيارة العائلية دون أي تغييرات تُذكر، داعيةً المواطنين إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

فتح باب الزيارة العائلية لليمنيين يمثل خطوة إيجابية تعكس التزام المملكة بتقديم التسهيلات للمقيمين على أراضيها.

هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الروابط الأسرية وتخفيف التحديات التي يواجهها اليمنيون بسبب الأوضاع الراهنة في بلادهم. ومع استمرار هذه التسهيلات، يأمل الكثيرون في المزيد من الخطوات التي تدعم استقرارهم الاجتماعي والنفسي.