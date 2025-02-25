شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال... 10 نصائح لتعزيز الخصوبة بعد الثلاثين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا كان الرجل يواجه صعوبة في الإنجاب بعد سن الثلاثين، فمن الضروري الالتزام بمجموعة من الإرشادات الصحية التي تساهم في تحسين الخصوبة وتعزيز الصحة الإنجابية. فيما يلي أهم النصائح وفقًا لموقع Tommy’s:

1- تجنب الكحوليات

تزيد المشروبات الكحولية من خطر انخفاض الخصوبة لدى الرجال، لذا من الأفضل الامتناع عنها نهائيًا للحفاظ على صحة الجهاز التناسلي.

2- فقدان الوزن

تؤثر السمنة سلبًا على خصوبة الرجال، لذلك يُنصح باتباع نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة بانتظام للمساعدة في فقدان الوزن الزائد.

3- تجنب التعرض للحرارة العالية

يجب تجنب الجلوس في الساونا أو الاستحمام بالماء الساخن، لأن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على كفاءة الخصيتين، مما قد يقلل من إنتاج الحيوانات المنوية.

4- الانتظام في العلاقة الحميمة

يوصى بممارسة العلاقة الحميمة بمعدل يتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا، حيث يساعد ذلك في تحسين جودة الحيوانات المنوية وتعزيز فرص الحمل.

5- ارتداء ملابس فضفاضة

يفضل ارتداء ملابس داخلية وسراويل فضفاضة لتجنب ارتفاع حرارة الخصيتين، حيث تؤثر الملابس الضيقة سلبًا على إنتاج الحيوانات المنوية.

6- اتباع نظام غذائي صحي

تلعب التغذية دورًا رئيسيًا في تعزيز الخصوبة، لذا يجب تضمين الفواكه والخضراوات في النظام الغذائي اليومي، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

7- ممارسة الرياضة بانتظام

ينصح بممارسة التمارين الرياضية لمدة 20 إلى 30 دقيقة على الأقل ثلاث مرات أسبوعيًا، لأن قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة تؤثر على جودة الحيوانات المنوية.

8- الإقلاع عن التدخين

يؤثر التدخين بشكل سلبي على الخصوبة عبر:

تقليل عدد وجودة الحيوانات المنوية.

إضعاف انتصاب العضو الذكري.

خفض قدرة الحيوانات المنوية على الحركة.

9- تجنب تعاطي المواد المخدرة

تؤثر المخدرات مثل القنب والكوكايين بشكل خطير على الصحة الإنجابية، حيث قد تؤدي إلى العقم وضعف جودة الحيوانات المنوية.

10- تجنب وضع الكمبيوتر المحمول على الفخذين

يصدر الكمبيوتر المحمول حرارة مرتفعة يمكن أن تؤثر سلبًا على الخصيتين، لذا يُفضل وضعه على سطح مستوٍ بدلاً من الفخذين لتجنب ارتفاع حرارة المنطقة التناسلية.

الخلاصة

لتحسين فرص الإنجاب بعد الثلاثين، من الضروري اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة، ممارسة الرياضة، تجنب العادات الضارة، والحد من التعرض للعوامل التي قد تؤثر على صحة الخصوبة.



