شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض العقم عند الرجال...5 علامات انتبه إليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يجب على الرجال الانتباه لأي أعراض جسدية أو نفسية غير طبيعية، فقد تكون مؤشرًا على الإصابة ببعض المشكلات الصحية، ومنها العقم. تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، لذا من الضروري استشارة الطبيب عند ظهور أي منها.

فيما يلي أبرز الأعراض التي قد تدل على العقم عند الرجال، وفقًا لموقع "Healthline":

1- انخفاض الرغبة الجنسية

يعد انخفاض الدافع الجنسي علامة محتملة على اضطراب في الخصوبة، حيث يرتبط بشكل مباشر بمشكلات الهرمونات، وخاصة انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون.

2- ألم أو تورم في الخصية

الشعور بالألم أو ملاحظة تورم في إحدى الخصيتين أو كلتيهما قد يشير إلى وجود مشكلات صحية مثل دوالي الخصية، والتي قد تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية إذا لم تُعالج بشكل مناسب.

3- مشاكل في الانتصاب

إذا كان الرجل يواجه صعوبة في تحقيق أو الحفاظ على انتصاب العضو الذكري أثناء العلاقة الحميمة، فقد يكون ذلك دليلاً على انخفاض مستويات هرمون الذكورة، مما قد يؤثر على قدرته على الإنجاب.

4- صعوبة القذف

عدم القدرة على القذف أو وجود مشكلات أثناء بلوغ النشوة الجنسية يُعد من الأعراض التي تستدعي استشارة طبيب الذكورة فورًا، حيث قد تكون علامة على وجود اضطرابات تؤثر على الخصوبة.

5- صغر حجم الخصيتين

إذا بدت الخصيتان صغيرتين أو ذات ملمس صلب عند لمسها، فمن الضروري مراجعة الطبيب، لأن ذلك قد يكون مؤشرًا على مشكلة صحية تعيق إنتاج الحيوانات المنوية بشكل طبيعي.

الخلاصة

لا يجب تجاهل أي من هذه الأعراض، حيث إن الكشف المبكر عن المشكلات الصحية المرتبطة بالخصوبة يساعد في زيادة فرص العلاج والإنجاب. لذا، إذا لاحظت أي تغيرات غير طبيعية، استشر طبيب الذكورة المختص دون تردد.