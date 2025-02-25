شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي يفاجئ الجميع ويكشف التفاصيل الكاملة لمقتل مرافق مدير مكتب رئاسة الوزراء والفضيحة التي ضبطته متلبسًا بها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي عن تفاصيل عملية اغتيال مرافق مدير مكتب رئيس الوزراء في العاصمة عدن.

وأكدت القوات في بيان وصل بوابتي نسخة منه أكدت أن العملية التي حدثت فجر اليوم وظن الجميع انها حادثة اغتيال أدت إلى مقتل أحد مروجي المخدرات يدعى محمد جمال، أثناء محاولته الفرار من قوة مكافحة المخدرات التابعة للحزام الأمني.

وأضافت القوات أن قائد مكافحة المخدرات في الحزام الأمني المقدم مياس الجعدني تعرض لإصابة خلال العملية، وهو حاليًا يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت مصادر متطابقة اكدت تعرض محمد جمال مرافق مدير مكتب رئاسة الوزراء لعملية اغتيال في جولة سوزوكي بعدن فيما لم يصدر اي توضيح من مدير رئاسة الوزراء حول حقيقة متاجرة مرافقه بالمخدرات