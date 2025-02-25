شكرا لقرائتكم خبر عن أهم نصيحة لمنع الانتفاخ بعد تناول الطعام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عد الانتفاخ شعور بالامتلاء أو التورم في بطنك بسبب تراكم الغازات في أمعائك. وعند تناول الطعام أو الشرب، يبتلع الجميع القليل من الهواء، ولكن ابتلاع كثير من الهواء يمكن أن يؤدي إلى زيادة الغازات وأعراض مثل الانتفاخ والتجشؤ. بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تسبب أيضاً المزيد من الغازات. ويمكن أن يسبب الانتفاخ إحساساً بعدم الراحة أو الألم لبعض الأشخاص، وفق ما ذكره موقع «هيلث» المتخصص في أخبار الصحة والتغذية. وعادة ما يكون الانتفاخ مصدر إزعاج أكثر من كونه مشكلة طبية خطيرة. وهناك نصيحة ذهبية يُمكن من خلالها الوقاية من الانتفاخ بعد تناول الطعام. أفضل طريقة لوقف الانتفاخ إن تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيداً أفضل طريقة لوقف الانتفاخ بعد تناول الطعام، لأنه يساعدك على تجنُّب ابتلاع الهواء الزائد. وتُعدّ هذه الاستراتيجية مفيدة بشكل خاص إذا كنتَ تتجشأ كثيراً. وتساعد هذه الاستراتيجية البسيطة أيضاً على الهضم عن طريق تفتيت الطعام إلى جزيئات أصغر، مما يسهِّل على أمعائك هضم ما أكلتَه. ويمكنك أيضاً تناول قضمات أصغر، أو مضغ الطعام مرات أكثر قبل البلع، أو أخذ فترات راحة قصيرة أثناء وجبتك لشرب الماء. ولهذه التقنية فوائد أخرى أيضاً؛ حيث يمكن أن يساعدك تناول طعامك ببطء على تناول كميات أقل والشعور بالشبع، وهو ما يدعمك في الحفاظ على وزنك. وتُظهر الأبحاث أن عقلك يستغرق نحو 20 دقيقة حتى يدرك أنك ممتلئ. وعلى العكس من ذلك، يرتبط تناول الطعام بسرعة كبيرة باكتساب وزن إضافي. طرق أخرى لمنع الانتفاخ هناك ممارسات أخرى تساعد في منع الانتفاخ بعد تناول الطعام، منها تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم، بما يساعد على منع التحميل الزائد على أمعائك ويقلل الغازات المُنتَجة، وأيضاً الجلوس أثناء تناول الطعام بدلاً من تناول الطعام أثناء التحرك. ويمكن لممارسة التمارين الرياضية بانتظام أن تحسِّن عملية الهضم وتساعد على منع الانتفاخ، كما يمكن أن تكون الأنشطة مثل المشي مفيدة بشكل خاص عندما تشعر بالانتفاخ. ومن النصائح المهمة لمنع حدوث الانتفاخ، تجنُّب العادات التي يمكن أن تعزز الانتفاخ، مثل مضغ العلكة، ومصّ الحلوى الصلبة، وشرب المشروبات الغازية، والتحدث أثناء تناول الطعام أو الشراب

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