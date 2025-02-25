شكرا لقرائتكم خبر عن نجل رئيس يمني يحذر من سيناريو خطير يلوح في الأفق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

هاجم هاني البيض، نجل الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض، الحملات الإعلامية التي يشنها منتسبو المجلس الانتقالي الجنوبي، محذرًا من نزعة استفراد بالسلطة داخل المجلس.

وفي تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، قال البيض إن الحديث عن "محاولات لإسقاط الانتقالي" تكرر كثيرًا خلال الأيام الماضية، معتبرًا ذلك مبالغة في التخوين والإقصاء دون مبررات كافية.

وأعرب عن خشيته من أن يكون هناك تيار داخل المجلس يسعى للهيمنة على السلطة والنفوذ في الجنوب، مستغلًا تراكم الأخطاء لترسيخ هذه الظاهرة.

كما انتقد البيض أداء النشطاء المكلفين بالدفاع عن المجلس، واصفًا معظمهم بغير المؤهلين، ومشيرًا إلى أن التصدي للحملات الإعلامية يتطلب نموذجًا سياسيًا واقتصاديًا ناجحًا على الأرض.

وأكد أن الحملات ضد الانتقالي لن تتوقف ما لم يحقق المجلس إنجازات فعلية تلبي تطلعات الجنوبيين حد تعبيره.