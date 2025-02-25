شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...مدير قسم شرطة يشارك مع اطقم الحملة الأمنية في القبض على شقيقه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نادراً ماتلاقي تصرف زي كذه من مسؤول حكومي في الدولة



كشف عاصم قاسم أحمد عقلان مدير قسم شرطة الثورة بمحافظة تعز تفاصيل جديدة بشأن الاشتباكات آلتي حدثت امس في سوق القبة بمحافظة تعز

وقال عقلان في توضيح عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

«توضيح للرأي العام»

ليعلم الجميع أنه وبمجرد وصول النبأ عن الواقعة التي حدثت مساء امس في سوق القبة لبست جعبتي واخذت سلاحي وخرجت مع اطقم الحملة الأمنية وانتقلت معهم إلى جميع الأماكن التي يحتمل أن يتواجد فيها أخي عمرو لغرض ضبطه وما عدت إلى بيتي إلا بعد أن تأكدت أنه تم ضبطه .

وتابع بالقول:

موقفي ثابت لم ولن يتغير لا يمكن أن اقف في صف شخص يرتكب جريمة كائن من كان.



واخيرا اطالب البحث الجنائي والنيابة العامة باجراء التحقيقات العاجلة لكشف ملابسات الواقعة وضبط جميع المتهمين فيها وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.

والله المستعان على ما تصفون



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