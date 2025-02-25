شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان مصري سار بشأن اليمن (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت جمهورية مصر رسميا، خبرا سارا لليمنيين ودول المنطقة بأكملها، يبشرهم بانفراج كبير وغير متوقع تحقيقه في فترة زمنية قياسية، يبدد حالة الارق والقلق التي استحكمت جراء تداعيات الحرب المتواصلة في اليمن للسنة العاشرة على التوالي، وفتح جماعة الحوثي جبهة عسكرية ضد الكيان الاسرائيلي تضامنا مع قطاع غزة.

جاء هذا في بيان صادر عن هيئة قناة السويس، أعلن عن "تعديل 47 سفينة مسار رحلاتها للعبور عبر البحر الاحمر وتبعا قناة السويس بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح منذ بداية فبراير الجاري، وسط مؤشرات إيجابية على بدء العودة الطبيعية للملاحة الدولية في البحر الأحمر، الذي شهد تصعيدا الأشهر الماضية".

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في بيان رسمي: إن "المباحثات المشتركة مع الخطوط الملاحية واستشعار العديد من العملاء لمؤشرات إيجابية بشأن الاستقرار في البحر الأحمر، أسفرت عن قرار هذه السفن بتعديل مسارها لصالح العبور عبر القناة". متوقعا مزيداً من عودة الخطوط الملاحية إلى قناة السويس".

مضيفا: إنه ومع استمرار تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة "فإن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد مؤشرات إيجابية تجاه بدء عودة الاستقرار، ما سيتيح فرصة لاتخاذ إجراءات تنفيذية نحو تعديل الجداول الملاحية تمهيدا لعودة الملاحة البحرية إلى مسارها الطبيعي". وأردف: إن "الظروف مهيأة لبدء عودة الملاحة البحرية".

وتابع: إن هيئة قناة السويس حرصت على تثبيت السياسات التسعيرية لكافة أنواع السفن أثناء الأزمة". لافتا إلى أنه "على هامش اجتماع مع هيئة قناة السويس، أكدت خطوط وتوكيلات ملاحية مثل ميرسك و CMA CGM جاهزيتها للعودة مرة أخرى عبر البحر الأحمر فور استقرار الأوضاع بشكل كامل". حسب بيان الهيئة.

يأتي هذا الاعلان المصري، عقب ثلاثة اسابيع على اعلان مماثل سار لجميع اليمنيين ودول المنطقة برمتها، صدر من بريطانيا، بشأن اليمن وما سيشهده خلال الايام المقبلة، على طريق انهاء الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي، وتداعياتها على الصعيدين المحلي والاقليمي، وآثارها على المستوى الدولي.

جاء هذا في بيان، صادر عن شركة "لويد ليست" البريطانية المتخصصة في مجال الملاحة، أكدت فيه "إن حركة المرور في البحر الأحمر أصبحت مستقرة". بعد إعلان جماعة الحوثي الانقلابية عن إلتزامها باتفاق ايقاف اطلاق النار في غزة وتبادل الاسرى، وإيقاف هجماتها المساندة لغزة.

وقالت الشركة في بيانها على موقعها الالكتروني: إن بيانات تتبع السفن من شركة لويدز ليست إنتليجنس، تشير إلى إنه "عبرت قناة السويس 200 سفينة*، بما يعادل 14.3 مليون طن ساكن، خلال الأسبوع الماضي، و225 سفينة، بما يعادل 14 مليون طن ساكن، عبر باب المندب".

موضحة إن "هذه الكميات تتوافق مع المستويات التي شهدتها الأشهر الـ11 الماضية، حيث استقرت حركة المرور إلى حد كبير بعد هجرة أولية من البحر الأحمر". على خلفية تصاعد هجمات تحالف "حارس الرخاء" الاميركي البريطاني لايقاف هجمات الحوثيين على الكيان وسفنه اسنادا لغزة.

من جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الأدميرال أسامة ربيع، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك فينسنت كليرك للشحن البحري: "يجب أخذ المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر في الاعتبار عند وضع خطط وجداول الملاحة خلال الفترة المقبلة".

وعزز اعلان رئيس هيئة قناة السويس المصرية "تحسن الوضع في البحر الأحمر"، تحليل بيانات عبور السفن مضيق باب المندب، وأنه "يظهر أن بعض مالكي السفن والمشغلين قد اطمأنوا بدرجة كافية من تصريحات الحوثيين بأنهم لم يعودوا أهدافًا". وفق بيان شركة "لويد ليست" البريطانية.

وأفاد بيان شركة شركة "لويد ليست" البريطانية المتخصصة في مجال الملاحة، بأنه "من بين 225 سفينة أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، يبدو أن 16 سفينة عادت إلى نقطة الاختناق بعد أن غيرت مسارها عندما تدهور الوضع الأمني". مشيرا إلى "عبور 15 سفينة لاول مرة المضيق".