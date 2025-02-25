شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تشييع نصر الله... استحداث منصب جديد يثير الجدل داخل حزب الله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أعلن حزب الله اللبناني عن استحداث منصب جديد بعد تشييع أمينه العام السابق، حسن نصر الله، حيث تم تعيين الحاج أبو علي، المرافق الشخصي لنصر الله، في منصب مسؤول ضريح حسن نصر الله.

وبحسب مصادر مقربة من الحزب، فإن القرار جاء لضمان الإشراف الكامل على الضريح وتأمينه، في خطوة غير مسبوقة داخل الحزب.

وأثار هذا التعيين جدلًا واسعًا، حيث تساءل مراقبون عن دلالاته وأبعاده داخل البنية التنظيمية لحزب الله، لا سيما في ظل التغيرات التي يشهدها بعد وفاة زعيمه.

يذكر أن الحاج أبو علي كان مقربًا من نصر الله لسنوات طويلة، ما يجعله شخصية محورية في المرحلة المقبلة، وسط تكهنات حول الدور الحقيقي لهذا المنصب المستحدث.