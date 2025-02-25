شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يكشف موعد استقبال كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين، موعد وصول النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية (2025) إلى الرياض، ضمن الحملة الترويجية التي ينفذها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وقال الهلال في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" إنه من المقرر أن تتاح الفرصة للجماهير كافة بمشاهدة الكأس والتقاط الصور التذكارية معها. وسيكون ذلك في منطقة مخصصة في ملعب "المملكة أرينا" من الساعة 2 ظهرا حتى 9 مساء الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير/شباط، عبر حجز تذاكر مجانية سيتم الإعلان عن طرحها قريبا. يذكر أن كأس العالم للأندية 2025 ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقا يمثلون مختلف القارات. وصمم كأس العالم للأندية بطريقة فائقة البراعة والأناقة، إذ يعلوه قرص دائري يحيط به حلقات خارجية في مدار يستوحي الماضي ويرمز للمستقبل. إلى جانب إبراز التنوع الجغرافي والثقافي لكرة القدم عبر إظهار خريطة العالم وأسماء الاتحادات الأعضاء باستخدام 13 لغة إضافة إلى لغة برايل.

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