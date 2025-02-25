شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته من الامارات.. عيدروس الزبيدي يفاجئ الجميع بقراره الأول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة يمن:

عاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمًا من الإمارات، ليباشر أولى خطواته بتشكيل لجنة خاصة لتأمين إمدادات وقود إضافية لكهرباء المدينة استعدادًا لشهر رمضان.

وبحسب مصادر تابعة للمجلس الانتقالي، ستعمل اللجنة على توفير 18,000 طن من الديزل و13,000 طن من المازوت، بتمويل من اعتماد مستندي قدره 21.3 مليون دولار، كان مخصصًا لمشروع الباخرة العائمة قبل إلغائه.

وأكدت اللجنة ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لضمان استقرار الكهرباء قبل دخول الصيف، مشيرة إلى أن عملها يشمل التنسيق مع وزارات الكهرباء والطاقة والنقل، إضافة إلى محافظ عدن ورئيس مؤسسة موانئ خليج عدن.