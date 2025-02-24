شكرا لقرائتكم خبر عن من الرياض.. خبر سار للقطاع التربوي في محافظة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن متابعات:

زف اعلام محافظة تعز مساء اليوم خبرا سارا للقطاع التعليمي والتربوي في المحافظة.

ووفق اعلام محافظة تعز، وقّعت سفارة اليابان ومنظمة اليونيسيف اتفاقية منحة بقيمة 4.2 ملايين دولار لدعم التعليم في محافظة تعز، بهدف تحسين بيئة التعلم وتوفير فرص تعليمية للأطفال، بما يشمل غير الملتحقين بالمدارس.

وخلال حفل التوقيع في سفارة اليابان بالرياض،

وأكد محافظ تعز نبيل شمسان خلال حفل التوقيع الذي تم في سفارة اليابان في الرياض أهمية الدعم الياباني لمجال التعليم، مشيرًا إلى أن 4.5 ملايين طفل يمني باتوا خارج المدارس، ما ينذر بمستقبل قاتم للأجيال القادمة.

كما أشاد بدور اليونيسيف في تنفيذ مشاريع تعليمية واسعة بالشراكة مع الحكومة اليمنية.

من جانبه، أوضح سفير اليابان لدى اليمن، ناكاشيما يويتشي، أن الحرب المستمرة منذ 10 سنوات أثرت سلبًا على التعليم، مؤكدًا أن المنحة ستحسّن جودة التعليم في تعز، وستسهم في دعم استقرار وتنمية المجتمع.

في السياق ذاته، شدد ممثل منظمة اليونيسيف، بيتر هوكينز، على أهمية هذه المنحة في تطوير قطاع التعليم بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل على توسيع نطاق برامجها التعليمية في مختلف مناطق اليمن.

ياتي ذلك فيما يشهد القطاع التعليمي في المحافظة اوضاع مأساوية حراء استمرار اضراب المعلمين بسبب رفض الحكومة تحسين اوضاعهم المعيشية.