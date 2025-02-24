شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة يزفها عيدروس الزبيدي وقيادات المجلس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة الرئاسية، المكلفة من اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين، تأمين كميات إسعافية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، لضمان استمرار تشغيلها وتخفيف معاناة المواطنين خلال شهر رمضان.

وأكدت اللجنة، التي تضم وزيري الكهرباء والطاقة والنقل، ووزير الدولة محافظ عدن، إلى جانب رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، أنها في حالة انعقاد مستمر لاستكمال الإجراءات الفنية والإدارية والمالية العاجلة. ويهدف ذلك إلى الاستفادة من مبلغ الاعتماد المستندي البالغ 21,342,800 مليون دولار، والذي تم تخصيصه سابقًا لمشروع الباخرة العائمة بقدرة 100 ميجاوات، لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء.

وأشارت اللجنة إلى أن الاحتياجات العاجلة تشمل نحو 18 ألف طن من الديزل و13 ألف طن من المازوت، مشددة على أهمية اتخاذ الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي جميع التدابير اللازمة لضمان إمدادات الوقود خلال فصل الصيف القادم.

