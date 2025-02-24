عاجل :القوات الحكومية في محافظة شبوة توجه ضربة قوية للحوثيين "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت قوات دفاع شبوة، اليوم الاثنين، مقطعا مرئيا تضمن اعترافات خلية حوثية كانت تستهدف زعزعة الامن والاستقرار في محافظة شبوة النفطية (شرق اليمن).
وأظهرت المقطع المرئي اعترافات عدد من أعضاء ما يسمى بـ"حركة احرار شبوة" والتي قالت قوات دفاع شبوة بأنها تدار من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أنه تم ضبطها يوم 30 نوفمبر الماضي.
استدعاء
وقال أحد أعضاء الخلية إنه تم استدعاءه إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الارهابية، وتم الاتفاق على تنفيذ مخطط لزعزعة أمن واستقرار محافظة شبوة.
ووفق قوات دفاع شبوة فأن الخلية متهمة؛ بمواجهة السلطات والتقطع للطريق الدولي لصالح ميليشيا الحوثي، والتخابر والتخطيط لاستهداف قيادة السلطة المحلية وقيادات عسكرية وأمنية، واستهداف المنشآت ومنها تفجير أنبوب النفط.
كما تضمنت الاتهامات للخلية، نشر الشائعات وحشد المجندين لصالح ميليشيات الحوثي، والتخطيط للقيام بعمليات اختطاف واخفاء وتحميلها السلطة المحلية والقوات العسكرية والأمنية وذلك لتأجيج الرأي العام في المحافظة.
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