شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة و ريال مدريد … من المستفيد الاكثر من تقنية الفار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - : انتهت الجولة الــ 25 متصدرا فيها نادي برشلونة بفارق الاهداف ومتساويا في عدد النقاط مع ريال مدريد برصيد 54 نقطة . تقنية الفار لولا وجودها لكان ريال مدريد متصدر برصيد 60 نقطة و الاتليتي الثاني برصيد 55 نقطه وبرشلونة ثالثا برصيد 51 نقطة . سنتحدث من مسافه واحده لكل محبي الانديه … هناك سوال طبيعي على لسان جمهور ريال مدريد … هل لا يزال التحكيم يساند ويساعد الفريق الابيض وهو قد الغى عليه الكثير من الاهداف هذا الموسم واحتسبت ضده العديد من الاهداف بسبب الفار …؟! وبنفس المنطق وبنفس الفكرة سوال على لسان جمهور برشلونة موجه لكل جماهير الانديه … هل مقولة ان الفار سيحرج برشلونة ولن يستطيع الفريق تحقيق اي بطولة مستقبلا كونه في السابق يجد مساعدات تحكيمه مستمرة …؟! الخلاصه لا يوجد نادي صديق لهذا التحكيم الفاشل … لكل يستفيد والكل يخسر والحل الصحيح والامثل هو تبديل تلك المنظومة بالكامل

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