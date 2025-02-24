شكرا لقرائتكم خبر عن منحة بقيمة 4.2 ملايين دولار للنهوض بالتعليم في مدارس تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن متابعات:

وقّعت سفارة اليابان ومنظمة اليونيسيف اتفاقية منحة بقيمة 4.2 ملايين دولار لدعم التعليم في محافظة تعز، بهدف تحسين بيئة التعلم وتوفير فرص تعليمية للأطفال، بما يشمل غير الملتحقين بالمدارس.

ورحبت الحكومة اليمنية بهذه المنحة التي تأتي في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع التعليم جراء الحرب والانقلاب الحوثي، مما أدى إلى تدهور البنية التحتية للمدارس وحرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعلم.

وخلال حفل التوقيع في سفارة اليابان بالرياض، أكد محافظ تعز نبيل شمسان أهمية الدعم الياباني لمجال التعليم، مشيرًا إلى أن 4.5 ملايين طفل يمني باتوا خارج المدارس، ما ينذر بمستقبل قاتم للأجيال القادمة. كما أشاد بدور اليونيسيف في تنفيذ مشاريع تعليمية واسعة بالشراكة مع الحكومة اليمنية.

من جانبه، أوضح سفير اليابان لدى اليمن، ناكاشيما يويتشي، أن الحرب المستمرة منذ 10 سنوات أثرت سلبًا على التعليم، مؤكدًا أن المنحة ستحسّن جودة التعليم في تعز، وستسهم في دعم استقرار وتنمية المجتمع.

في السياق ذاته، شدد ممثل منظمة اليونيسيف، بيتر هوكينز، على أهمية هذه المنحة في تطوير قطاع التعليم بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل على توسيع نطاق برامجها التعليمية في مختلف مناطق اليمن.

وتؤكد الحكومة اليمنية التزامها بالعمل على تحسين بيئة التعليم وضمان وصول جميع الأطفال إلى مدارسهم، بالشراكة مع المانحين والمنظمات الدولية.