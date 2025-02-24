شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماحدث...شاهد ماذا فعلته قيادات جماعة الحوثي أمام ابنة حسن نصر الله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كأنهم تلاميذ أمام معلمهم، أو جنود في حضرة قائدهم، وقفت قيادات “جماعة الحوثي” برؤوس منحنية وملامح منكسة أمام “زينب نصر الله”، ابنة الأمين العام السابق لحزب الله، في مشهدٍ يفيض خضوعًا وتملّقًا لا تخطئه العين.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا المشهد كاستعراضٍ بائسٍ للولاء، حيث اصطف الحاضرون بخشوعٍ مبالغ، وكأنهم في محراب الطاعة، يتلون مرثية مكلّفة عن فقدان نصر الله.

ولم يكتفوا بذلك، بل بعث السلالي “أحمد مطهر الشامي، ممثلهم في العزاء، رسالةً مباشرة إلى من وصفه بـ”السيد القائد” علي خامنئي، المرشد الإيراني، ينعى فيها حسن نصر الله، في تأكيد صريح على أن قرار جماعة الحوثي لا يُصنع في صنعاء، بل في طهران وبيروت.

وزير الإعلام يعلق:

وعلق وزير الإعلام معمر الإرياني على الحدث بالقول: “مشهد مُخزي يعكس مستوى التبعية والارتهان الذي وصلت إليه مليشيا الحوثي الإرهابية، ليس فقط في ولائها المطلق لإيران وأذرعها، بل في إذلالها لنفسها أمام رموز تلك المنظومة المارقة حتى بعد موتهم”.

وأضاف الإرياني : “أن يظهر قادة مليشيا الحوثي بهذه الصورة من الخضوع أمام ابنة حسن نصر الله، ويقرّون بأنهم كانوا وما زالوا رهن إشارة أصبعه، هو إهانة لكل من لا زال يصدق كذبة أنهم “قوة مستقلة” أو انهم يحملون “مشروع وطني”، هذه التصريحات تكشف حقيقتهم بوضوح كمليشيا بلا إرادة، ومجرد أدوات تحركها طهران حيثما شاءت، حتى وهم يزعمون قيادة مشروع سياسي أو عسكري”.

وتابع: “الأخطر من ذلك، هو اعترافهم بأنهم تربّوا على محبة حسن نصر الله، وليس على الولاء لليمن أو قضاياه، هذه ليست جماعة يمنية، بل فرع صغير في شبكة التبعية الإيرانية، ومستعدون للبقاء في عبوديتهم وتبعيتهم حتى بعد موت أسيادهم”.

يذكر أن مراسم التشييع أمس الأحد، شهدت حضور شخصيات حوثية بارزة، التي وصلت إلى بيروت للمشاركة في وداع نصر الله، تأكيداً على استمرار الولاء لحزب الله وولاية الفقيه في إيران.

وكانت شخصيات حوثية بارزة، غادرت مطار صنعاء الدولي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت قبل أيام، للمشاركة في مراسم تشييع حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية في سبتمبر 2024.