شكرا لبحثكم عن خبر قرار بتعيين مستشار رئيس جامعة عدن لشؤون الإغاثة والأعمال الإنسانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر قرار رئيس جامعة عدن رقم (33) لعام 2025م بشأن تعيين الأخ أ. إبراهيم عيسى عمر حزام مستشارا لرئيس الجامعة لشؤون الإغاثة والأعمال الإنسانية. وجاء في نص القرار: رئيس الجامعة: بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لعام 1995م وتعديلاته، بشأن الجامعات اليمنية. وعلى القرار الجمهوري رقم (32) لعام 2007م، بشأن العمل باللائحة التتفيذية لقانون الجامعات اليمنية. وعلى القرار الجمهوري رقم (120) لعام 2016م، بشأن تعيين رئيس جامعة عدن. قرر مادة (1) يعين الأخ أ. إبراهيم عيسى عمر حزام، مستشارا لرئيس الجامعة لشؤون الإغاثة والأعمال الإنسانية. مادة (2) يبلغ هذا القرار إلى من يلزم تنفيذه. مادة (3) بعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. صادر في ديوان رئاسة الجامعة. أ.د الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة ويأتي هذا القرار تأكيدًا على دور الأستاذ أبو إسماعيل إبراهيم بن عيسى القرشي في دعم مختلف الأعمال الإغاثية والإنسانية، ويعكس التقدير العالي من جامعة عدن للمجهودات الخيرية المتميزة التي بذلها في خدمة الجامعة والمجتمع خلال السنوات الماضية.

كانت هذه تفاصيل خبر قرار بتعيين مستشار رئيس جامعة عدن لشؤون الإغاثة والأعمال الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.