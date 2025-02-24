شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يلعب لنفسه فقط…! هل هو اتهام بالأنانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اي كورة – اتهم المحلل الرياضي أحمد حسام ميدو، بطريقة غير مباشرة النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بـ “الأنانية” مشيرًا إلى أنه يلعب في العالمي لنفسه فقط وكأنه يملك الفريق. وقال ميدو: “رونالدو لاعب كبير وهو هداف الفريق وإدارة النصر تعاقدت مع جون دوران لكي يريحه أسلوب اللعب، ولكنه يلعب لنفسه فقط ولا يمنح الكرة لأحد. بينما أضاف: “أنا شخصيًا لو ألعب معه سأشتبك معه، وانظروا للمباراة الماضية [الاتفاق] فنجد كل كرة يريد إنهاءها على المرمى ومن زوايا صعبة، هو يريد صنع مساحة لنفسه لإحراز هدف، وتجد حوله 4 لاعبين متاحين ولا يمنحهم الكرة. “هو لاعب كبير ولكن لا ينفع يلعب وكأنه يمتلك الفريق وهذا النصر فريق كبير”. أرقام رونالدو مع النصر: المباريات: 92 الأهداف: 82 التمريرات الحاسمة: 19

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